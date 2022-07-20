Будьте в Плюсе

Атака украинских дронов по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования

Атака украинских дронов-камикадзе 18 июля по Запорожской АЭС только по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.
ТАСС
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что небезопасные провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины не прекращаются.
Экономика сегодня
Как добавил Мизинцев, Москва снова призывает ООН, МАГАТЭ и другие международные организации "оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины".
РИА Новости
Впоследствии, 20 июля, в пресс-службе администрации города Энергодара, где находится Запорожская АЭС, сообщили, что ВСУ четыре раза атаковали предприятие.
Известия

Подробнее о событии

МО РФ: отсутствие повреждений на Запорожской АЭС в атаке ВСУ 18 июля является случайностью
Газета.Ruвчера в 14:48
Минобороны: украинская атака на Запорожскую АЭС лишь случайно не привела к катастрофе
Lenta.ruвчера в 14:45
Минобороны: атака ВСУ на Запорожскую АЭС по счастливой случайности не привела к катастрофе
РИА Новостивчера в 14:38
Военные РФ заявили, что Запорожская АЭС в результате атаки украинских дронов не пострадала
Интерфаксвчера в 14:44
МО: атака ВСУ по ЗАЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе
RT на русскомвчера в 14:38
МО РФ: атака дронов ВСУ по ЗАЭС не привела к катастрофе только по счастливой случайности
ТК Звездавчера в 14:36
Атака украинских дронов по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования
ТАССвчера в 14:31

Интересное

Обедневшие туристы РФ заявили о мучениях с банковской картой «Мир» в Турции

Самым популярным вопросом среди российских туристов, которые летят в Турцию, является возможность рассчитаться картой "Мир".
NVLвчера в 14:13

Перегрева нового Apple MacBook Air на чипе М2 можно избежать всего за 15 долларов

Блогер и автор YouTube-канала «Max Tech» опубликовал новый видеоролик, посвященный вопросу перегрева нового ноутбука Apple MacBook Air на базе однокристальной системы М2.
Центральная Служба Новостей19 июля в 08:53

Президенту Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите МЕРКОСУР в Парагвае

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на саммите Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР (Mercosur).
Lenta.ru17:00

Жилой дом загорелся на Ленинском проспекте в Москве, эвакуированы около 400 человек

Сильный пожар произошел на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве.
Lenta.ru17:25

Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

Президент США Джо Байден заявил в среду, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство.
ТАССвчера в 16:16

Минобороны РФ: Владимир Зеленский хочет устроить на Украине второй Чернобыль

На сайте издания "Московский комсомолец" проинформировали о том, что Владимир Зеленский планирует устроить на Украине второй Чернобыль.
NVLвчера в 16:02

Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть при установлении цены ниже затрат на добычу

Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть, в случае если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.
Газета.Ruвчера в 15:27

«ЭГ»: Названо имя тайного сожителя Николая Баскова

В беседе с "Экспресс газетой" блогер Рустам Солнцев отметил, что многочисленные романы Баскова являются ничем иным, как прикрытием.
ГЛАС.RUвчера в 14:34

Сергей Харитонов рассчитывает провести следующий бой в США

Знаменитый российский боец смешанного стиля, выступающий в тяжёлой весовой категории Сергей Харитонов, сообщил о том, что свой следующий бой он планирует провести под баннером организации Bellator.
Центральная Служба Новостейвчера в 05:30

Пекин призвал стороны конфликта на Украине к перемирию и переговорам

Пекин призывает участников конфликта на Украине к незамедлительному прекращению огня и началу мирных переговоров, заявил посол КНР в США Цинь Ган.
RT на русскомвчера в 16:58