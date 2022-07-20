Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что небезопасные провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины не прекращаются.
Как добавил Мизинцев, Москва снова призывает ООН, МАГАТЭ и другие международные организации "оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины".
Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть, в случае если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.