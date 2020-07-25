Политика
Lenta.ruАтаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России
Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России. Такое объяснение им нашел премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».
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Премьер-министр Армении заявил о попытках дестабилизировать обстановку в России
Общественная служба новостей07:39
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Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
Полиция просит арестовать трех участников межнациональной драки в Москве
Правоохранители просят арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 08:51
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Единоборства
В США состоялся самый быстрый нокаут в истории женского бокса
В США в рамках боя за титул WBC Silver случился самый быстрый нокаут в истории женского бокса.
РИА Новости 08:05
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 11:13
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru 05:42
Религия
РПЦ потребовала от лишенного сана Сергия очистить женский монастырь
Епархия РПЦ в Екатеринбурге потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) покинуть захваченный им Среднеуральский женский монастырь.
РЕН ТВ вчера в 06:28
Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Происшествия
В Ростовской области из роддома похитили младенца
Российская газета 08:31
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Ранее сообщалось, что Китай заместил российские двигатели.
ToDay News Ufa 23 июля в 08:50
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Политика
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета вчера в 06:49
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
Белорусские власти могут при необходимости применить вооруженные силы для наведения порядка в стране.
Городовой вчера в 08:37
Экономика
Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа
Три категории российских пенсионеров получат повышенные пенсии в августе. Увеличатся выплаты работающим пенсионерам.
Экономика сегодня 05:40
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Наука
Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
Evo-rus.com вчера в 01:22
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости вчера в 20:37
Кино
Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Слово и Дело 08:21
Армия и оружие
Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям
Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Киберспорт
Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков
Игромания.ру 03:03