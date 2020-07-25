Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России. Такое объяснение им нашел премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России

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