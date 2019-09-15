Энергетика

ТАССТАССАтаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

В ночь на 14 сентября на двух предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошли пожары. Предприятия были атакованы дронами. В результате происшествия добыча нефти сократилась на 50%.
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Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

ТАССвчера в 11:10

Атака на НПЗ саудовской госкомпании Saudi Aramco стимулирует рост цен на нефть на мировом рынке

ИА REXвчера в 14:00

Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав

РБКвчера в 13:48

Кто ударил по саудовской нефти и как отреагирует Вашингтон?

BFM.ru04:27

10 дронов, которые потрясли мир: что известно об атаках на крупнейшую в мире нефтяную компанию в Саудовской Аравии

Новая Кубань03:37

Рубль подорожал после атаки на нефтезаводы в Саудовской Аравии

Infox.ru04:47
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Происшествия

На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка

На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 02:35
Политика

Глава ДНР требует ввести санкции против Киева из-за минских соглашений

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин отреагировал на сообщение о том, что Киев не хочет представлять Донбассу особый статус и объявлять амнистию участникам конфликта, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Экономика

Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве анонсировал несколько масштабных инфраструктурных проектов, в частности — планы соединить водным путем Балтийское и Черное моря.
Коммерсантъ 14 сентября в 05:07
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Красноярске

НГС24 вчера в 02:45
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти из-за событий в Саудовской Аравии

Дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за нападения дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, возможно покрыть из мировых коммерческих нефтяных запасов.
Московский Комсомолец 03:22
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия

Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

По предварительной версии, мужчина 1980 года рождения вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил туда зажженную спичку.
Интерфакс 02:48
Кино

Победителем кинофестиваля в Торонто стал «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити

Афиша Daily вчера в 18:20
Общество

Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве

Синоптики объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр РФ.
Москва 24 02:41
Гаджеты

Google Pixel 4 XL 5G появился в Сети

В качестве используемой в Google Pixel 4 XL 5G однокристальной системы указана sm8150, под этим названием могут скрываться как Snapdragon 855, так и Snapdragon 855 Plus.
iXBT.com 01:16
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США

ТАСС 04:31
Футбол

Шарлия избежал серьезной травмы и может сыграть с «Лудогорцем»

Отмечается, что хорватский футболист получил небольшое растяжение мышцы.
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Музыка

Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте

Чиновница управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу после концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону написала на лидера коллектива Сергея Шнурова заявление в полицию.
Известия 04:17
Происшествия

В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Происшествия

17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру

Lenta.ru вчера в 06:30
Политика

Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Уточняется, что Су-35 летал на протяжении 15 минут, в ходе которых он продемонстрировал фигуры высшего пилотажа.
Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Интерфакс 04:42
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
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«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате

News.ru вчера в 18:21
Киберспорт

В игре World of Tanks появится трассировка лучей

В ходе проведения фестиваля WG Fest 2019 сегодня, 15 сентября, представители белорусской компании Wargaming, специализирующейся на разработке компьютерных игр и околоигровых платформ, рассказали о новинке в World of Tanks.
Актуальные Новости вчера в 11:32
Технологии

14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

Около 14 млн записей о юридических и физических лицах оказались в открытом доступе.
News.ru 03:07
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Футбол

Уткин обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Урала»

В субботу, 14 сентября футболисты московского «Спартака» уступили на домашней арене «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ (1:2). После этого столичный клуб провел встречу с болельщиками.
ProstoProSport вчера в 23:53
Общество

Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

В Москве ожидается так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления.
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Космос

Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы

В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.
Ин-спейс.ру 14 сентября в 03:10
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