Гостелевидение Сирии сообщило о нападении близ города Джебла на берегу Средиземного моря. "Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла", — передает телеканал Ikhbariya.

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«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении. Джебла находится вблизи порта Латакия и базы российских ВКС в Хмеймиме.

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