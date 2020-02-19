Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении. Джебла находится вблизи порта Латакия и базы российских ВКС в Хмеймиме.
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с чего всё началось
Гостелевидение Сирии сообщило о нападении близ города Джебла на берегу Средиземного моря. "Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла", — передает телеканал Ikhbariya.РИА Новостивчера в 14:23
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