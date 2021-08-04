По мнению Далио, действия Пекина не преследуют цель подавить развитие некоторых секторов национальной экономики, в первую очередь высоких технологий и образования, а направлены на снижение уровня неравенства в стране.
Несколько дней назад китайский гигант Huawei официально выпустил флагманские смартфоны серии P50 как первые телефоны компании с предустановленной операционной системой HarmonyOS вместо Android, но они поддерживают приложения Android.
Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,3%, до 43,399 тыс. рублей за тонну, превысив ранее рекордную цену этого топлива в 43,32 тыс. рублей за тонну, зафиксированной 28 июля.