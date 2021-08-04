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Атаку Китая на собственные компании объяснили

Известный инвестор, миллиардер, основатель инвесткомпании Bridgewater Associates Рэй Далио объяснил атаку властей Китая на собственные компании, продолжающуюся несколько последних месяцев.
Lenta.ru
По мнению Далио, действия Пекина не преследуют цель подавить развитие некоторых секторов национальной экономики, в первую очередь высоких технологий и образования, а направлены на снижение уровня неравенства в стране.
Lenta.ru
Комментарии Далио прозвучали на фоне мер, которые Китай предпринимает в отношении очередной своей компании — агрегатора такси Didi, который провел IPO на Нью-Йоркской бирже.
Lenta.ru
Недавние действия Пекина в отношении Didi и частных образовательных компаний привели к самой сильной распродаже акций китайских компаний со времен кризиса 2008 года.
Forbes

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Атаку Китая на собственные компании объяснили

Lenta.ru20:24

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