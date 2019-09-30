Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».

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Общество Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.

Происшествия Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой "1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Экономика Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.

Культура Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком» В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Политика Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.

Экономика Опубликован рейтинг лучших российских менеджеров 2019 года Лучшие менеджеры в перечне представлены в номинациях «Высший руководитель», «Финансовый директор», «ИТ-директор», «Коммерческий директор».

Происшествия Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.

Происшествия В Екатеринбурге пассажирка подралась с кондуктором в автобусе В Екатеринбурге в автобусе №19 минувшим вечером развернулась драка между кондуктором-мужчиной и пассажиркой.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

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Шоу-бизнес Анастасия Костенко отмечает «экватор беременности» О своей беременности Анастасия Костенко объявила ещё месяц назад, как только закончился «этот жуткий токсикоз».

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Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

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Экономика Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.

Интернет WhatsApp тестирует исчезающие сообщения В настройках сообщений есть три варианта для удаления: не удалять никогда, удалить через 5 секунд, а также удалить через час.

Гаджеты В сети появились изображения прототипа iPhone 12 В сети появились изображения прототипа iPhone 12, который американская корпорация собирается выпускать в следующем, 2020-ом, году.

Культура Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".

Происшествия В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.