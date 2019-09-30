Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».

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Общество Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.

Транспорт Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.

Политика Зеленский сообщил о договоренности развести войска в Луганской области Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение как можно скорее начать разведение войск в Петровском и Золотом - населенных пунктах Луганской области.

Наука Ученые доказали правоту Ницше Исследователи проанализировали данные ученых, которые в начале своей карьеры подавали заявки на получение грантов R01 от Национального института здравоохранения (NIH).

Политика В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

Армия и оружие Отряд кораблей Балтийского флота отправился в поход в Индийский океан Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Экономика Венесуэла провела платеж по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Происшествия В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Политика На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера» В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.

Общество Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.

Наука От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.

Экономика На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

Футбол Семин спрогнозировал победу «Атлетико» на Лиге чемпионов Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги второго матча группового этапа "Лиги чемпионов", в котором его команда проиграла на своем поле мадридскому "Атлетико" (0:2).

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Интернет WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.