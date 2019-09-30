Лига чемпионов
Все про Спорт ру«Аталанта» — «Шахтер»: открываем второй тур
Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».
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"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
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