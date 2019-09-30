Лига чемпионов

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Аталанта» — «Шахтер»: открываем второй тур

Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».
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«Аталанта» — «Шахтёр Д», 1 октября 2019, прогноз на матч Лиги чемпионов

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Аталанта-Шахтёр Донецк 01.10.2019 прогноз ИТБ2 (1)

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«Аталанта» — «Шахтер»: открываем второй тур

Все про Спорт ру29 сентября в 22:56
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
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