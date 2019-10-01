Лига чемпионов
Чемпионат«Аталанта» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 октября в 19:55
Сегодня, 1 октября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Шахтёром». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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