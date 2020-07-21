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РИА Новости«Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А
"Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе. Лидирует туринский "Ювентус" (80), также сыгравший на матч меньше, "Болонья" (43) располагается на 10-й строчке.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru 15:20
Наука
Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
ГЛАС.RU вчера в 10:58
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Экономика
Потребительский рынок Подмосковья возобновил рост
Потребительский рынок Подмосковья возобновил рост и преодолел снижение во время пандемии коронавируса.
Подмосковье Сегодня 15:40
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Футбол
Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.
RT на русском 15:07
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Происшествия
Российского военного осудили за окончившийся комой спарринг с солдатом
По данным издания, в сентябре 2019 года в воинской части № 3526 Ленинградской области между офицером Никитой Чербой и солдатом Владиславом Орловым состоялся так называемый спарринг-испытание.
Lenta.ru 10:09
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Политика
Дегтярев в Хабаровске заявил о готовности работать с командой Фургала
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края заявил о готовности работать с командой экс-губернатора региона Сергея Фургала и добавил, что пока вопрос его участия в выборах губернатора не рассматривается, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 10:02
Политика
Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю
Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».
РБК 14:27
Общество
В Британии требуют ограничить выдачу «золотых виз» россиянам
В Великобритании хотят ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам.
URA.Ru 14:14
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Шоу-бизнес
Домработница обвинила Алибасова-младшего в избиении отца
Единственного сына Бари Алибасова обвинили в жестоком обращении с престарелым отцом.
Экспресс газета 12:42
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix
Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные сериалы компаний Disney+ и Netflix.
РБК 15:00
Наука
Ученые в Мексике отреставрировали 1700-летнюю гробницу
Древнюю гробницу, возраст которой составляет 1 тысяча 700 лет, нашли в мексиканском штате Оахака.
МедиаПоток 09:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова отметила день рождения дочери в Майами
День рождения был отмечен в Versace Mansión.
RuNews24.ru 15:16
Армия и оружие
В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном
Независимая газета вчера в 11:44
Общество
Минэкономики предлагает отменить врачебную тайну
По мнению ведомства, ограничения связанные с тайнами врачебной или личной переписки препятствуют полноценному развитию инноваций в сфере технологий.
Муксун.fm 06:47