"Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе. Лидирует туринский "Ювентус" (80), также сыгравший на матч меньше, "Болонья" (43) располагается на 10-й строчке.

«Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А

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