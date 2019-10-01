Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Аталанта» проиграла «Шахтеру», пропустив в компенсированное время
«Аталанта» потерпела второе поражение в текущем групповом турнире Лиги чемпионов. В рамках 2-го тура бергамаски уступили «Шахтеру» (1:2). В составе хозяев голом отметился нападающий Дуван Сапата, у гостей — форвард Жуниор Мораес и полузащитник Манор Соломон, который отличился на 94-й минуте.
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