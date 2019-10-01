Донецкий «Шахтер» на выезде одержал волевую победу над итальянской «Аталантой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Шахтер» на выезде победил «Аталанту» в ЛЧ

Технологии Операторов 5G переведут на российские серверы Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.

Экономика Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня» Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.

Происшествия Обрушение моста в Тайване попало на видео Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Наука Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков Авторы использовали бактерии кишечной палочки, способные вызывать хроническую инфекцию мочевыводящих путей.

Армия и оружие Минобороны показало запуск ракеты «Тополь-М» с Плесецка Минобороны опубликовало в своем твиттере видео с учебно-боевым пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».

Политика В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.

Экономика Дания задумалась. «Северный поток-2» может пойти в обход В Министерстве энергетики России надеются, что, хотя Дания и задерживает выдачу разрешения на строительство "Северного потока — 2", проект будет реализован по запланированному маршруту.

Общество «Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья Названы марки популярных куриных крыльев, которые могут быть опасными для здоровья.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Экономика Обманутых дольщиков может стать вдвое больше Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Происшествия В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авто В РФ появился обновлённый седан Kia Cerato Российские представительства компании KIA начали реализацию седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Общество Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.