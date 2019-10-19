Футбол
Soccer.ru«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»
В матче 8-го тура Серии А "Аталанта" на последних минутах упустила победу в игре с "Лацио". После этой игры бергамская команда остается на третьей строчке в таблице, "орлы" на шестом месте.
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Лацио - Аталанта ~ прогноз на матч 8-го тура итальянской Серии А: конкуренты выдадут увлекательный матч?
Sport-place18 октября в 00:58
«Аталанта» упустила победу над «Лацио», ведя после первого тайма в три мяча
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