Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»

В матче 8-го тура Серии А "Аталанта" на последних минутах упустила победу в игре с "Лацио". После этой игры бергамская команда остается на третьей строчке в таблице, "орлы" на шестом месте.
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«Лацио» проигрывал 0:3, но свел вничью матч с «Аталантой»

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«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

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«Лацио» — «Аталанта» — 3:3. Видеообзор матча

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«Аталанта» упустила победу над «Лацио», ведя после первого тайма в три мяча

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«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» в матче серии А, уступая со счетом 0:3

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«Лацио» отыграл три мяча у «Аталанты» и вырвал ничью

REGNUM11:00
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Растет число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

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В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Футбол

Эйбар — Барселона 0:3

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Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

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В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

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РИА Новости 03:15
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Вышла неизданная версия песни Принса

В честь 40-летней годовщины второго альбома Британского исполнителя Принса была выпущена неизданная версия композиции "I Feel For You".
Газета.Ru 18:28
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УЕФА решил разводить команды России и Косово

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Газета.Ru вчера в 12:54
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Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной

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«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

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Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
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Китай представил нового «винтокрылого убийцу»

На прошлой неделе Китай представил на выставке China Helicopter в северном городе Тяньцзинь несколько привлекательных машин военно-воздушных сил, в том числе модель, напоминающую американский Sikorsky Black Hawk, и концептуальный корабль, похожий на летающую тарелку, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 16 октября в 21:43
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
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Космос

NASA: К Земле приближается астероид

Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Лобода показала новое фото с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
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Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
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Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
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Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:25
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Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии

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В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
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