Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»

В матче 8-го тура Серии А "Аталанта" на последних минутах упустила победу в игре с "Лацио". После этой игры бергамская команда остается на третьей строчке в таблице, "орлы" на шестом месте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Лацио» проигрывал 0:3, но свел вничью матч с «Аталантой»

Спорт-Экспресс10:56

«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

Чемпионат11:13

Форвард «Лацио» Иммобиле нелепо отпраздновал гол на 92-й минуте: упал, пытаясь снять с себя футболку

Sport24.ru18:34

«Лацио» отыграл три мяча в матче с «Аталантой»

Sportbox.RU11:37

«Аталанта» упустила победу над «Лацио», ведя после первого тайма в три мяча

Советский спорт11:31

«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» в матче серии А, уступая со счетом 0:3

РИА Новости11:11

Лацио - Аталанта ~ прогноз на матч 8-го тура итальянской Серии А: конкуренты выдадут увлекательный матч?

Sport-placeвчера в 00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Политика

Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.
RT на русском 17:50
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Lenta.ru 18:38
Футбол

Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»

Soccer.ru 04:30
Происшествия

Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне

Газета.Ru вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Футбол

«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ

Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 13:08
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Экономика

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ 16 октября в 22:42
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Футбол

«Спартак» не смог выиграть первый матч под руководством Тедеско

Московский "Спартак" провел первый матч под руководством своего нового тренера - 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско.
Газета.Ru 14:50
Армия и оружие

Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
Общество

В Чили правоохранители задержали 308 протестующих

В ходе протестов в Чили, которые начались из-за повышения цен на метро, представителями правоохранительных органов задержано 308 человек.
Красная весна 13:10
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 17 октября в 08:21
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

Россияне потребляют больше рекомендованной нормы яиц

В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц), пишет РБК.
BFM.ru вчера в 02:15
Армия и оружие

Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии

Российская газета 20:07
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

Актуальные Новости 09:00
Экономика

Силуанов рассказал, как Россия подготовилась к резкому падению цен на нефть

Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
РИА Новости 20:20
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:13
Гаджеты

Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца

Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.
Ведомости вчера в 10:47
Общество

Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца текущего года

Унесенный войной Рерих Судьба семи картин Николая Рериха, которые были обнаружены в собрании Национального музея Сербии, была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года.
ТАСС 17 октября в 01:16
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Футбол

Слуцкий пошутил над Дзюбой: «Копия лучше, чем оригинал»

ProstoProSport вчера в 18:15
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости вчера в 18:14
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное