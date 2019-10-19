Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»

В матче 8-го тура Серии А "Аталанта" на последних минутах упустила победу в игре с "Лацио". После этой игры бергамская команда остается на третьей строчке в таблице, "орлы" на шестом месте.
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«Лацио» проигрывал 0:3, но свел вничью матч с «Аталантой»

Спорт-Экспрессвчера в 10:56

«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

Чемпионатвчера в 11:13

«Лацио» — «Аталанта» — 3:3. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 13:37

«Лацио» отыграл три мяча в матче с «Аталантой»

Sportbox.RUвчера в 11:37

«Аталанта» упустила победу над «Лацио», ведя после первого тайма в три мяча

Советский спортвчера в 11:31

«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» в матче серии А, уступая со счетом 0:3

РИА Новостивчера в 11:11

«Лацио» отыграл три мяча у «Аталанты» и вырвал ничью

REGNUMвчера в 11:00
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

Газета.Ru 01:29
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Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона

Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.
Российская газета 02:51
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Общество

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Кино

В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru 18 октября в 11:24
Общество

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
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Армия и оружие

Турецкий военный погиб на севере Сирии

РБК 04:02
Происшествия

СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае

Следствие в качестве приоритетной версии трагедии в Красноярском крае рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.
Российская газета 04:53
Фигурное катание

Мишин: Туктамышева продолжит борьбу за попадание в финал Гран-при

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева будет бороться за выход в финал Гран-при после третьего места на первом в сезоне этапе серии, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Происшествия

СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими

Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Происшествия

В ходе протестов в Каталонии полицейские задержали более 10 человек

В ходе протестных акций в Каталонии 17 октября сотрудники полиции задержали по меньшей мере 11 человек, сообщает агентство EFE.
REGNUM 18 октября в 02:21
Футбол

Зенит — Ростов 6:1

Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:59
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:00
ЖКХ

Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды

«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Футбол

Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»

Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.
RT на русском 04:23
Общество

Князь Георгий Романов приехал в Крым

Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:20
Политика

Британский министр считает, что Соединенное Королевство покинет ЕС до 31 октября

Великобритания покинет Евросоюз до 31 октября, несмотря на то, что сделка по выходу из состава сообщества (Brexit) еще не одобрена британским парламентом, а премьер-министр страны Борис Джонсон был вынужден запросить у Брюсселя новую отсрочку.
ТАСС 05:28
Происшествия

После гибели рабочих в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

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Общество

Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек

В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Единоборства

Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой

В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
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Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 18 октября в 06:16
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Музыка

Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем

Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Футбол

«Реал» неожиданно потерпел поражение в игре против «Мальорки»

Красная весна 02:05
Политика

Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров

Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° вчера в 19:42
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Шоу-бизнес

Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
ФАН 04:10
Происшествия

В ДТП в Киевской области погибла популярный мотоблогер

Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
РИА Новости вчера в 17:37
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