Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»

В матче 8-го тура Серии А "Аталанта" на последних минутах упустила победу в игре с "Лацио". После этой игры бергамская команда остается на третьей строчке в таблице, "орлы" на шестом месте.
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«Лацио» проигрывал 0:3, но свел вничью матч с «Аталантой»

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«Лацио» отыграл три мяча у «Аталанты» и вырвал ничью

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