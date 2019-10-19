Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Аталанту» из Бергамо. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:3. Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель на 23-й минуте. Спустя пять минут Мурьель оформил дубль.
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«Лацио» проигрывал 0:3, но свел вничью матч с «Аталантой»

Спорт-Экспресс10:56

«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

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«Лацио» — «Аталанта» — 3:3. Видеообзор матча

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«Лацио» отыграл три мяча в матче с «Аталантой»

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«Аталанта» упустила победу над «Лацио», ведя после первого тайма в три мяча

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«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» в матче серии А, уступая со счетом 0:3

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«Лацио» отыграл три мяча у «Аталанты» и вырвал ничью

REGNUM11:00
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Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
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Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
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Авто

Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge

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Газета.Ru вчера в 10:17
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В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
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Тарантино отказался переделывать фильм для Китая

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Литва закупит американские UH-60M Black Hawk вместо советских Ми-8

Литовские военные закупят шесть новых американских вертолетов UH-60M Black Hawк, которые должны заменить в вооруженных силах советские вертолеты "Ми-8", до сих пор стоящие на вооружении.
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Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»

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В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

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Группа компаний "Норильский никель" заняла 36-е место в списке 500 лучших работодателей мира по версии журнала Forbes.
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Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
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Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

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Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
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Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

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