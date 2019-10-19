В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Аталанту» из Бергамо. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:3. Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель на 23-й минуте. Спустя пять минут Мурьель оформил дубль.

«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

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