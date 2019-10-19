Футбол
Чемпионат«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0
В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Аталанту» из Бергамо. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:3. Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель на 23-й минуте. Спустя пять минут Мурьель оформил дубль.
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Футбол
Аршавин: судья назначил левый пенальти в ворота «Ростова»
Бывший игрок национальной команды России Андрей Аршавин прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
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Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
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В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
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Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Футбол
Нули в Тушино: Тедеско дебютировал в «Спартаке» ничьей с «Рубином»
Футболисты московского "Спартака" в первом матче под руководством нового главного тренера команды Доменико Тедеско сыграли вничью с казанским "Рубином" в рамках 13-го тура чемпионата России.
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Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты
Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.
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Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
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64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
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Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
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На Украине суд арестовал соратника Порошенко Олега Гладковского
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) вынес решение об аресте бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского - соратника экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
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Испанский гонщик класса Moto2 Алекс Маркес на одном из заездов перед Гран-при Японии на трассе слетел с мотоцикла, но прямо на ходу смог вернуться обратно.
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Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
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Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
Общество
В РПЦ считают, что смертная казнь не остановит преступников
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье заявил, что введение смертной казни не решит существующие проблемы и не остановит преступников, а также призвал правоохранительные органы выявлять социально опасных граждан в соцсетях.
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Армия и оружие
Каратели активно самоуничтожаются и превращаются в «зомби»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
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Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.