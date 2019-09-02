Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Аталанта» усилилась защитником «Севильи» Кьяером
Датский защитник Симон Кьяер сменил испанскую Примеру на итальянскую Серию А. 30-летний футболист перешел из «Севильи» в «Аталанту». Итальянский клуб арендовал оборонца до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «Аталанты». Кьяер выступал за «Севилью» с 2017 года.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
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