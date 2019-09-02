Датский защитник Симон Кьяер сменил испанскую Примеру на итальянскую Серию А. 30-летний футболист перешел из «Севильи» в «Аталанту». Итальянский клуб арендовал оборонца до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «Аталанты». Кьяер выступал за «Севилью» с 2017 года.

Общество Мост просуществовал два дня и обрушился на Урале В Серовском районе Свердловской области, недалеко от села Филькино, обрушился пешеходный понтонный мост, который был открыт 31 августа, сообщает "Коммерсантъ".

Экономика Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.

Общество Психолог рассказал, как выиграть спор у женщины Клинический психолог Михаил Хорс прокомментировал вывод шведских ученых о том, что женщины лучше запоминают конкретные даты, время и обстоятельства, так что обладают преимуществом перед мужчинами в споре.

Происшествия Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Происшествия Прощание с погибшей в Турции российской девочкой пройдет 3 сентября Прощание с российской девочкой, которая умерла после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье, пройдет 3 сентября.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Политика Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.

Футбол Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.

Экономика ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.

Политика Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Общество Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).

Политика «Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.

Шоу-бизнес Супруга Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировала развод Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова подтвердила слухи о разводе.

Кино Юрий Дудь выпустил фильм о трагедии в Беслане В фильме Юрий Дудь рассказывает историю трагедии, описывая хронологию, а также общается с очевидцами, захваченными заложниками школы №1 и журналистами.

Происшествия В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.

Авто Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.

Футбол «Зенит» объявил о покупке Караваева Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.