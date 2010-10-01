В одном из центральных матчей пятого тура Серии А «Рома» играла с «Аталантой». Три четверти противостояния прошли в упорной борьбе, но без голов, после чего гости реализовали свои шансы.

«Аталанта» уверенно обыграла «Рому» в ее логове

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