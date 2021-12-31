Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза "евросистемой" — Европейским центробанком и регуляторами государств — членов объединения.
«Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза», – подытожил обозреватель.
Американская компания Lockheed Martin готовится к первому испытательному полёту своего экспериментального самолета X-59 Quiet Supersonic Technology или QueSST, на котором инженеры постарались решить эту проблему.