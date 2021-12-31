Будьте в Плюсе

Atlantico: Путин дал Евросоюзу последний шанс помириться с Россией

В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией.
Газета.Ru
Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза "евросистемой" — Европейским центробанком и регуляторами государств — членов объединения.
РИА Новости
Журналист объяснил, что нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить, устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы.
РИА Новости
«Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза», – подытожил обозреватель.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Автор Atlantico Кошар рассказал о последнем шансе Европы на примирение с Россией
Life.ru12:27
Автор портала Atlantico Кошар: президент Путин дал ЕС последний шанс помириться с Россией
РИА Новости09:31
Французский журналист Кошар предрек примирение Европы с Россией в 2022 году
ФАН11:58
Atlantico: 2022 год станет последним шансом Европы на примирение с Россией
Lenta.ru11:34
Atlantico: Путин дал Евросоюзу последний шанс помириться с Россией
Газета.Ru11:12
Atlantico: Путин дал ЕС последний шанс помириться с Россией
ГЛАС.RU10:14
Автор портала Atlantico Кошар: Путин дал Евросоюзу последний шанс помириться с Россией
Известия12:11

Интересное

На Украине предупредили о риске коллапса экономики из-за цен на газ

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для украинской экономики.
RT на русском12:38

В Госдепе заявили о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.
RT на русском12:21

NASA готовится к испытаниям тихого сверхзвукового самолета

Американская компания Lockheed Martin готовится к первому испытательному полёту своего экспериментального самолета X-59 Quiet Supersonic Technology или QueSST, на котором инженеры постарались решить эту проблему.
Первый Севастопольский29 декабря в 11:01

Рогозин: космонавты нашли проблемы с корпусом и оборудованием на МКС, их можно устранить

На Международной космической станции (МКС) обнаружили проблемы с корпусом и оборудованием, которые можно устранить.
РБК12:10

Президент Путин посвятил новогоднее обращение пандемии COVID-19 и преодолению преград

Президент России Владимир Путин обратился с традиционным новогодним посланием к россиянам.
РБК07:27

Анастасия Волочкова: «Вдовин – альфонс и аферист, который брал у меня в долг с первого дня знакомства»

Анастасия Волочкова никак не может забыть про подлость Игоря Вдовина. Балерина оскорбила бизнесмена, напомнив ему про многочисленные долги.
StarHit.ru09:30

Перед Новым годом в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

В трех московских аэропортах перед Новым годом задержали или отменили около 230 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
РИА Новости06:47

The Mirror: употребление кофе снижает риск хронических болезней печени

Употребление кофе благотворно влияет на работу печени, пишет издание The Mirror со ссылкой на ученых из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов.
РИА Новости09:44

Цена газа в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров впервые с ноября

Биржевая цена газа в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости07:30