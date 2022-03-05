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Atlantico: антироссийские санкции Запада из-за Украины грозят голодом в Африке и Азии

Антироссийские санкции Запада вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод, сообщил французский портал Atlantico.
РИА Новости
Как считает бывший генеральный директор Французского агентства развития Дов Зера, экономически нестабильные африканские и азиатские регионы зависимы от зарубежных поставок пшеницы.
Life.ru
Зера отметил, экономические ограничения нарушат продажи российской пшеницы.
Live24
Вторым болезненным фактором Зера назвал резкий рост цен на зерновые, который спровоцирован не только санкциями, но и неурожаем в Латинской Америке.
REGNUM

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Во Франции антироссийские санкции Запада назвали причиной возможного голода в Африке и Азии
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