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Atlantico: антироссийские санкции Запада из-за Украины грозят голодом в Африке и Азии

Антироссийские санкции Запада вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод, сообщил французский портал Atlantico.
РИА Новости
Как считает бывший генеральный директор Французского агентства развития Дов Зера, экономически нестабильные африканские и азиатские регионы зависимы от зарубежных поставок пшеницы.
Life.ru
Россия и Украина – крупнейшие поставщики пшеницы в мире.
Независимая газета
Вторым болезненным фактором Зера назвал резкий рост цен на зерновые, который спровоцирован не только санкциями, но и неурожаем в Латинской Америке.
REGNUM

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