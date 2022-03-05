РИА НовостиAtlantico: антироссийские санкции Запада из-за Украины грозят голодом в Африке и АзииАнтироссийские санкции Запада вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод, сообщил французский портал Atlantico.РИА НовостиКак считает бывший генеральный директор Французского агентства развития Дов Зера, экономически нестабильные африканские и азиатские регионы зависимы от зарубежных поставок пшеницы.Life.ruРоссия и Украина – крупнейшие поставщики пшеницы в мире.Независимая газетаВторым болезненным фактором Зера назвал резкий рост цен на зерновые, который спровоцирован не только санкциями, но и неурожаем в Латинской Америке.REGNUMЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИноСМИLife.ruИА Красная ВеснаПодробнее о событииAtlantico: санкции Запада против РФ из-за спецоперации на Украине грозят голодом в Африке и АзииNVL04:14Atlantico: Западные санкции против России поставили Африку и Азию на грань голодаLife.ru04:54Во Франции связали антироссийские санкции с будущим голодом в Азии и АфрикеPravda.Ru04:30Во Франции антироссийские санкции Запада назвали причиной возможного голода в Африке и АзииОбщественная служба новостей05:06Atlantico: Африка и Азия оказались на грани голода из-за антироссийских санкцийМосковский Комсомолец04:03Санкции против России поставили Африку и Азию на грань голода —AtlanticoREGNUM03:50Atlantico: антироссийские санкции Запада из-за Украины грозят голодом в Африке и АзииРИА Новости03:25Показать ещёОценить61Поделиться