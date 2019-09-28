Футбол
Российская газетаГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере
"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Матч между этими клубами ожидался с большим интересом.
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«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»
Sportbox.RUвчера в 10:46
«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»
Спорт-Экспрессвчера в 10:15
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Общество
RT проведёт прямой эфир по митингу в Москве
RT проведёт прямой эфир, посвящённый митингу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
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Уэльс обыграл Австралию на Кубке мира
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Алексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»
Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
Спорт-Экспресс 27 сентября в 08:38
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Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
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Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
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Коммерсантъ вчера в 12:14
Происшествия
В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека
В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Театры
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Народные новости вчера в 05:39
Происшествия
В Башкирии юные живодеры зверски убили 10 щенков
В Башкирии живодеры-школьники зверски расправились с 10 маленькими щенками.
Вечерний курьер вчера в 05:37
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Энергетика
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В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Экономика
«Известия»: почти 9% бензина в России является контрафактом
Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
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В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58