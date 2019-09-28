Футбол

Российская газетаРоссийская газетаГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере

"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Матч между этими клубами ожидался с большим интересом.
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«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»

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Sports.ruвчера в 06:29

«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»

Матч ТВвчера в 10:46
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В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру

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На Украине заявили об усилении позиций России в мире

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