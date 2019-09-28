Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»

«Валенсия» в матче 7-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. Победный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Для легионера сборной России это был первый выход в примере в основном составе клуба. «Валенсия» поднялась на 9-е место в турнирной таблице.
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