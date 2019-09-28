Футбол
Спорт-ЭкспрессГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
«Валенсия» в матче 7-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. Победный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Для легионера сборной России это был первый выход в примере в основном составе клуба. «Валенсия» поднялась на 9-е место в турнирной таблице.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Экономика
Что ждет россиян в октябре 2019 года
С 1 октября россияне смогут подавать групповые гражданские иски.
Коммерсантъ 26 сентября в 07:50
Происшествия
Судно с украинцами пропало в Атлантике
Газета.Ru 11:51
Гаджеты
В Сети опубликован рендер нового iPhone, который выйдет в 2020 году
Судя по опубликованному концепту, iPhone-2020 может «появиться на свет» без «челки» в верхней части экрана, так как все необходимые датчики и камера «перекочуют» в тонкую рамку корпуса, обрамляющую весь дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма.
ТК Звезда 12:55
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
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Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
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Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
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Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российская газета 07:55
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Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия 25 сентября в 08:02
Авто
Внедорожник Genesis GV80 всплыл в Сети
Genesis разрабатывает свой первый внедорожник. Так называемый GV80 покажется миру в конце года.
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Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
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Перенесенный запуск «Протона-М» состоится в первой половине октября
РЕН ТВ 25 сентября в 16:47
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На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Кино
Человек-паук остался в киновселенной Marvel
Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru вчера в 16:30
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Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
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Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Брестом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в заявку команды на домашний матч против «Бреста».
Sportbox.RU вчера в 14:56
Политика
Медведчук обвинил Волкера в «архинепрофессионализме» и вредительстве
Отставка спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, сообщения о которой появились накануне, — это результат его «архинепрофессионализма и откровенного вредительства», заявил глава политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
РБК 12:59
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Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
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Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Газета.Ru 11:59
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Дебош Максима Аверина в самолете попал на видео
Выходку звезды «Глухаря» актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета, сняли на видео очевидцы инцидента.
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