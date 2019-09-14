Футбол
Красная весна«Атлетик» и «Мальорка» сыграли вничью, обменявшись незабитыми пенальти
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Иберостар»
Даниэль Родригес
|1′
|30′
Дани Гарсия
|43′
Иньиго Мартинес
|46′
Унаи Лопес
|52′
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
|58′
Иньиго Кордоба
Ариц Адурис
Даниэль Родригес
Такефуса Кубо
|63′
Абдул Рахман Баба
|65′
Анте Будимир
Абдон Пратс Бастидас
|75′
Абдон Пратс Бастидас
|76′
Алейш Фебас
Алекс Алегрия
|84′
|85′
Иньяки Уильямс
Гаиска Ларрасабаль
Сальва Севилья
|90′+7′
|47%
|Владение мячом
|53%
|74%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|1
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|6
|2
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Мальорка
Расстановка 4‑3‑3
1
Рейна
2
Састре
24
Вальент
21
Раильо
18
Рахман
10
Алегрия
12
Баба
8
Севилья
26
Кубо
9
Пратс Бастидас
11
Хуниор
1
Симон
21
Капа
5
Альварес
4
Мартинес
17
Берчиче
10
Муниаин
7
Беньят
22
Гарсия
14
Гарсия
20
Адурис
12
Ларрасабаль
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
«Атлетик» из Бильбао и «Мальорка» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу. Команды на протяжении всего матча голов забить не смогли, завершив игру со счетом 0:0. При этом обе команды упустили вернейшие возможности вырвать победу.
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