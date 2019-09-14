Футбол

Красная веснаКрасная весна«Атлетик» и «Мальорка» сыграли вничью, обменявшись незабитыми пенальти

Мальорка — Атлетик Бильбао
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Иберостар»
Даниэль Родригес
1′
30′
Дани Гарсия
43′
Иньиго Мартинес
46′
Унаи Лопес
52′
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
58′
Иньиго Кордоба
Ариц Адурис
Даниэль Родригес
Такефуса Кубо
63′
Абдул Рахман Баба
65′
Анте Будимир
Абдон Пратс Бастидас
75′
Абдон Пратс Бастидас
76′
Алейш Фебас
Алекс Алегрия
84′
85′
Иньяки Уильямс
Гаиска Ларрасабаль
Сальва Севилья
90′+7′
«Атлетик» из Бильбао и «Мальорка» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу. Команды на протяжении всего матча голов забить не смогли, завершив игру со счетом 0:0. При этом обе команды упустили вернейшие возможности вырвать победу.
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