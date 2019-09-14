«Атлетик» из Бильбао и «Мальорка» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу. Команды на протяжении всего матча голов забить не смогли, завершив игру со счетом 0:0. При этом обе команды упустили вернейшие возможности вырвать победу.

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