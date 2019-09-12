Футбол
Sport24.ru«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти
«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 4-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.
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Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Космос
Видео с чёрной дырой покажут в 2020 году
Напомним, что в апреле 2019 года на специальной пресс-конференции была представлена первая фотография чёрной дыры.
Популярная механика 11 сентября в 08:23
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Опубликован список гостей на свадьбе Собчак и Богомолова
На празднование свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова были приглашены почти 300 человек.
Взгляд.ру 11 сентября в 05:28
Автоспорт
Квят надеется побороться за очки на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
RT на русском 12:13
Шоу-бизнес
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
РИА Новости 18:21
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня признали невозможной
В кабинете министров признали невозможность отмены восьмичасового рабочего дня.
Московский Комсомолец 00:06
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Футбол
Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
RT на русском 06:04
Игры
Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble
В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.
Игромания.ру вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Футбол
Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
Чемпионат 09:11
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Авто
Официально представлен новый Land Rover Defender
После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar вчера в 03:30
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Здоровье
Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью
Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.
Вечерний курьер 06:55
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение вчера в 02:02
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Мнение астролога: судьба предписала Собчак только два брака
Телепрограмма 06:13
Политика
Кремль: Москва и Киев не обсуждали возврат задержанных кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возврате задержанных кораблей на Украину не затрагивался в ходе российско-украинских переговоров.
РЕН ТВ 06:32
Хоккей
Хоккеист Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии»
Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии» и пятым по размеру зарплаты игроком команды.
РБК 01:18
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 14:26