«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 4-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти

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