Футбол
ODDS.ru«Атлетико» - «Барселона»: аналитики прогнозируют победу сине-гранатовых
Томас Парти
|8′
|18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
|21′
|32′
Жерар Пике
|51′
Иван Ракитич
|65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
|66′
Витоло
|69′
Фелипе
|73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
|73′
|73′
Артур
Артуро Видаль
|83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
|86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
|87′
|33%
|Владение мячом
|67%
|77%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|9
|13
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
8
Сауль
11
Лемар
12
Лоди
5
Парти
6
Коке
20
Витоло
9
Мората
1
Тер Штеген
20
Роберто
23
Умтити
15
Лангле
24
Фирпо
22
Видаль
4
Ракитич
21
Де Йонг
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
В прошлом сезоне в Мадриде была зафиксирована ничья (1:1), а на «Камп Ноу» сильнее оказались хозяева поля. Отечественные аналитики (37%) не сомневаются в виктории подопечных Вальверде, четыре процента экспертов предпочитают, в свою очередь, взять ставку на успех хозяев поля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 1 декабря 2019 года
Bookmaker-ratings.ru28 ноября в 14:07
«Атлетико» — «Барселона». Прогноз (к. 1.61) на тоталы в матче чемпионата Испании 1 декабря 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:04
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Происшествия
Главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую задержали
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах
В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Футбол
Тренер «Спартака» остался недоволен судейством в матче РПЛ с «Зенитом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подверг критике работу арбитров в матче его команды с санкт-петербургским "Зенитом" в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
В Карелии трое погибли в аварии с участием лесовоза
Общество
Знаки зодиака, которых порадует 2020 год
Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул «Витесс»
Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Космос
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Происшествия
Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
Гаджеты
Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30
Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Происшествия
В Брянской области погибли три ребёнка, провалившись под лёд
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Авто
Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck
Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Космос
Science (США): смелый космический проект по доставке грунта с Марса воплощается (Science)
После долгих лет мечтаний и надежд проект Mars Sample Return (MRS) стоимостью семь миллиардов долларов, разработанный совместно НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), наконец, обретает форму.
Происшествия
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Происшествия
В Новом Орлеане произошла стрельба
Не менее 10 человек получили ранения в воскресенье после того, как неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, сообщает телекомпания NBC.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации на своем сайте опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.
Автоспорт
Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро
После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
Здоровье
О каких опасных заболеваниях предупреждают холодные ноги и руки
Чаще всего проблемы с температурой рук и ног бывают у слабой половины человечества – примерно 20% женщин встречаются с этим в своей жизни регулярно.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
В Токио прошел митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, сообщило японское общественное телевидение.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.