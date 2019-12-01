В прошлом сезоне в Мадриде была зафиксирована ничья (1:1), а на «Камп Ноу» сильнее оказались хозяева поля. Отечественные аналитики (37%) не сомневаются в виктории подопечных Вальверде, четыре процента экспертов предпочитают, в свою очередь, взять ставку на успех хозяев поля.

Общество Знаки зодиака, которых порадует 2020 год Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.

Футбол Леонид Слуцкий покинул «Витесс» Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».

Космос Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку «Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.

Происшествия Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Авто Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.

Технологии В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5 В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.

Происшествия В Новом Орлеане произошла стрельба Не менее 10 человек получили ранения в воскресенье после того, как неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, сообщает телекомпания NBC.