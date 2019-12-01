Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Атлетико» - «Барселона»: аналитики прогнозируют победу сине-гранатовых

Атлетико — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Томас Парти
8′
18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
21′
32′
Жерар Пике
51′
Иван Ракитич
65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
66′
Витоло
69′
Фелипе
73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
73′
73′
Артур
Артуро Видаль
83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
87′
В прошлом сезоне в Мадриде была зафиксирована ничья (1:1), а на «Камп Ноу» сильнее оказались хозяева поля. Отечественные аналитики (37%) не сомневаются в виктории подопечных Вальверде, четыре процента экспертов предпочитают, в свою очередь, взять ставку на успех хозяев поля.
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