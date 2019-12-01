Футбол
Ставка TVАтлетико - Барселона: прогноз Данила Горлова 1 декабря 2019
Месси суаорес ноходятся в отличной формею Они уже много раз всем доказывали то что эта команда вошла в сторию.
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Происшествия
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Общество
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Биатлон
Мартен Фуркад и Йоханнес Бё выступили в защиту российского биатлона
В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок совершенно других людей.
Происшествия
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Политика
СМИ узнали детали американских санкций против «Северного потока-2»
Санкции властей США против газового проекта России "Северный поток-2" могут коснуться компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.
Авто
BMW разработает гироскопический подстаканник
В перечне идей для будущих автомобилей BMW есть особый гироскопический подстаканник, который не позволит напиткам проливаться во время встрясок и резких поворотов.
Общество
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Братиславе
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут переговоры 4 декабря текущего года в столице Словакии — Братиславе.
Политика
Председатель ОБСЕ считает новое руководство Украины более гибким
Новое руководство Украины проявило более гибкий, чем прежнее, подход в процессе разрешения ситуации на востоке страны, и это помогло добиться конкретных положительных результатов, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне начинающегося на этой неделе в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел этой организации.
Общество
В Москве навсегда закрылся киноцентр «Соловей»
Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице навсегда закрылся для зрителей.
Шоу-бизнес
Алёна Рапунцель показала подписчикам свой новый бюст
Участница популярного телешоу "Дом-2" Алёна Рапунцель еще месяц назад рассказала посетителям её микроблога Instagram о том, что сделала пластическую операцию на своей груди.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Политика
Украина претендует на «пару областей России»
По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Футбол
Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»
Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Происшествия
При обстреле Range Rover в Киеве погиб ребенок
При обстреле погиб трехлетний мальчик, который находился в салоне внедорожника.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Общество
Циклон обрушится на Сахалинскую область
Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - отмечают в главном региональном управлении МЧС.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Технологии
Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10
Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Армия и оружие
Командующий Сирийскими демократическими силами передал под контроль российских военных три крупных населённых пункта
Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди впервые обратился к к пользователям «Twitter» на русском языке, заявив о том, что под контроль российских военных переданы три крупных города, ранее находившихся под контролем вооружённых курдских формирований.
Происшествия
Маньяк Андреев из Оренбуржья возглавил список розыска Интерпола
Международная организация уголовной полиции опубликовала список преступников, разыскиваемых на международном уровне за преступления против женщин.