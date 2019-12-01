Футбол

Ставка TVСтавка TVАтлетико - Барселона: прогноз Данила Горлова 1 декабря 2019

Месси суаорес ноходятся в отличной формею Они уже много раз всем доказывали то что эта команда вошла в сторию.
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Происшествия

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Общество

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

REGNUM 01:15
Биатлон

Мартен Фуркад и Йоханнес Бё выступили в защиту российского биатлона

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок совершенно других людей.
Чемпионат 02:00
Происшествия

Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Lenta.ru вчера в 22:02
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Политика

СМИ узнали детали американских санкций против «Северного потока-2»

Санкции властей США против газового проекта России "Северный поток-2" могут коснуться компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.
ПРАЙМ 01:00
Авто

BMW разработает гироскопический подстаканник

В перечне идей для будущих автомобилей BMW есть особый гироскопический подстаканник, который не позволит напиткам проливаться во время встрясок и резких поворотов.
AutoNews 29 ноября в 10:00
Общество

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Братиславе

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут переговоры 4 декабря текущего года в столице Словакии — Братиславе.
News.ru 02:04
Политика

Председатель ОБСЕ считает новое руководство Украины более гибким

Новое руководство Украины проявило более гибкий, чем прежнее, подход в процессе разрешения ситуации на востоке страны, и это помогло добиться конкретных положительных результатов, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне начинающегося на этой неделе в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел этой организации.
РИА Новости 02:12
Общество

В Москве навсегда закрылся киноцентр «Соловей»

Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице навсегда закрылся для зрителей.
ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Алёна Рапунцель показала подписчикам свой новый бюст

Участница популярного телешоу "Дом-2" Алёна Рапунцель еще месяц назад рассказала посетителям её микроблога Instagram о том, что сделала пластическую операцию на своей груди.
Территория новостей вчера в 22:41
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:09
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Футбол

Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»

Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Российская газета вчера в 23:13
Общество

Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту

Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Вести.Ru 02:17
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Происшествия

Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Коммерсантъ вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

При обстреле Range Rover в Киеве погиб ребенок

При обстреле погиб трехлетний мальчик, который находился в салоне внедорожника.
Известия вчера в 13:20
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Общество

Циклон обрушится на Сахалинскую область

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - отмечают в главном региональном управлении МЧС.
АСТВ 00:06
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Технологии

Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
UfacityNews.ru вчера в 14:41
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть

Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
iXBT.com 30 ноября в 08:25
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия 30 ноября в 23:08
Армия и оружие

Командующий Сирийскими демократическими силами передал под контроль российских военных три крупных населённых пункта

Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди впервые обратился к к пользователям «Twitter» на русском языке, заявив о том, что под контроль российских военных переданы три крупных города, ранее находившихся под контролем вооружённых курдских формирований.
Avia.pro 00:44
Происшествия

Маньяк Андреев из Оренбуржья возглавил список розыска Интерпола

Международная организация уголовной полиции опубликовала список преступников, разыскиваемых на международном уровне за преступления против женщин.
Orenburg.media вчера в 22:24
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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