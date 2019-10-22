Лига чемпионов

Sputnik ГрузияSputnik Грузия«Атлетико» Мадрид – «Байер»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Атлетико — Байер
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Хосе Мария Хименес
Марио Эрмосо
15′
38′
Карим Бельараби
Коке
54′
Анхель Корреа
Тома Лемар
62′
Коке
Альваро Мората
70′
76′
Кай Хавертц
Паулиньо
Альваро Мората
78′
84′
Керем Демирбай
Лукас Аларио
90′+2′
Свен Бендер
Александар Драгович
2 фото
В предстоящей игре букмекерские конторы отдают однозначное предпочтение "Атлетико", предлагая на победу "матрасников" коэффициент 1,65, против 6,1 у "Байера". Но лично меня игра подопечных Диего Симеоне, особенно в последних матчах, не очень воодушевляет.
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Подробнее о событии

«Атлетико» — «Байер», 22 октября, прогноз на матч Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 05:15

«Атлетико» Мадрид – «Байер»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Sputnik Грузия01:36
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