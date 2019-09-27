Эксперт сайта Legalbet Владислав Радимов предлагает ставку на количество жёлтых карточек в матче испанской Ла Лиги. Эти команды будут биться за каждый метр на футбольном поле. Данная игра, как говорят, на три результата.

«Атлетико Мадрид» – «Реал Мадрид»: прогноз на футбол от Владислава Радимова

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