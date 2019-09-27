Футбол

LegalbetLegalbet«Атлетико Мадрид» – «Реал Мадрид»: прогноз на футбол от Владислава Радимова

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
2 фото
Эксперт сайта Legalbet Владислав Радимов предлагает ставку на количество жёлтых карточек в матче испанской Ла Лиги. Эти команды будут биться за каждый метр на футбольном поле. Данная игра, как говорят, на три результата.
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