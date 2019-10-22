Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико» — «Байер». Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Политика Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Армия и оружие Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов Сразу после выписки из роддома возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже была на рабочем месте в своём салоне, а вчера вечером модель заявила, что готова начать восстанавливать прежнюю фигуру.

Политика Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил премьеру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону встретиться в Стамбуле или приграничных с Сирией турецких городах Шанлыурфа и Газиантеп.

Гаджеты Xiaomi Mi 8 подешевел до уровня смартфонов на Snapdragon 730 Пока Vivo готовит экстремально доступный смартфон на платформе Snapdragon 855, Xiaomi Mi 8 — флагманская модель прошлого года, построенная на SoC Snapdragon 845 — очень сильно подешевела в Китае.

Происшествия Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.

Происшествия Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.

Происшествия В Перми в бассейне «Олимпия» утонула 10-летняя девочка В Перми в бассейне утонула 10-летняя девочка. Как рассказали в скорой помощи, трагедия произошла вечером 22 октября.

Политика Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.

Общество Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.

Политика В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».

Политика «Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.

Здоровье Онищенко поддержал идею ограничить продажу детского шампанского Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает верной идею об ограничении продажи детского шампанского.

Гаджеты Xiaomi представила умное одеяло с подогревом Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.

Общество В Совете Федерации объявили эвакуацию В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Политика Путин и президент ЦАР не обсуждали размещение российской военной базы Вопрос размещения военной базы РФ в ЦАР не обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика Жителей Саратовской области ждёт рост зарплат в 2020 году Средние зарплаты в Саратовской области будут расти, а бюджет на 2020 год окажется профицитным.