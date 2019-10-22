Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Атлетико» — «Байер»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов

Атлетико — Байер
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Хосе Мария Хименес
Марио Эрмосо
15′
38′
Карим Бельараби
Коке
54′
Анхель Корреа
Тома Лемар
62′
Коке
Альваро Мората
70′
76′
Кай Хавертц
Паулиньо
Альваро Мората
78′
84′
Керем Демирбай
Лукас Аларио
90′+2′
Свен Бендер
Александар Драгович
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико» — «Байер». Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.
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