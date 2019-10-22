Лига чемпионов
Чемпионат«Атлетико» — «Байер»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Хосе Мария Хименес
Марио Эрмосо
|15′
|38′
Карим Бельараби
Коке
|54′
Анхель Корреа
Тома Лемар
|62′
Коке
Альваро Мората
|70′
|76′
Кай Хавертц
Паулиньо
Альваро Мората
|78′
|84′
Керем Демирбай
Лукас Аларио
|90′+2′
Свен Бендер
Александар Драгович
|41%
|Владение мячом
|59%
|75%
|Процент точных передач
|84%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
22
Эрмосо
18
Фелипе
12
Лоди
8
Сауль
16
Эррера
5
Парти
9
Мората
11
Лемар
19
Коста
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
6
Драгович
8
Бендер
38
Бельараби
15
Баумгартлингер
13
Аларио
11
Амири
7
Паулиньо
31
Фолланд
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико» — «Байер». Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.
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«Атлетико» — «Байер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года
LiveSport.ru20 октября в 16:25
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