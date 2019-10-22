Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико» — «Байер». Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.

Общество Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места перестрелки на хуторе в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Общество «Северный поток-2» без учета датского участка построен По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.

Политика Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана Конгресс США представил резолюцию, в которой содержится требование к Москве освободить американского гражданина Пола Уилана, сообщает The Hill.

Армия и оружие Лавров заявил о прекращении военной операции Турции в Сирии Военная операция Турции в Сирии прекращается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Здоровье Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране В России не хватает 25 тысяч врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тысяч человек, передает ОТР данные, которые представила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Политика Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.

Экономика Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.

Спорт Томские власти попросили денег на проект стадиона на левом берегу Томи Власти Томской области во вторник представили в Совете Федерации (СФ) проект нового стадиона "Арена-Томь" на левом берегу реки Томь рядом с Томском; проектирование объекта вместимостью 15 тысяч зрителей планируется начать в 2020 году при поддержке бюджета РФ.

Спорт Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Общество Мошенники нашли новый способ кражи денег через телефон Как сообщают «РИА-Новости», по новому способу злоумышленники убеждают клиентов банков установить на телефон программу удаленного доступа, а затем похищают деньги.

Экономика Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Политика Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Авто Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Футбол «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»: Суперкласико в Кубке Либертадорес В первом матче «Бока Хуниорс» проиграла «Ривер Плейту», но смогут ли «генуэзцы» взять реванш 23 октября – ответ есть в нашем прогнозе.

Футбол Свердловчане начнут платить сотни миллионов за «Екатеринбург Арену» Согласно документу, «Екатеринбург Арена» вместе с инфраструктурой должна быть передана региону до 1 января 2020 года.

Общество Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".