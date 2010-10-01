Чемпионат Испании 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Единоборства Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Политика Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

Спорт Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу ЧМ, одолев Японию На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае, сборная России в матче за третье место одержала победу над командой Японии со счётом 5:4. Счёт в матче открыли японские футболисты.

Политика Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 28 лет назад, во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости, все жители страны объединились, чтобы жить в единой и независимой стране.

Транспорт На участке «пятой» ветки метро Петербурга произошел сбой движения из-за «зацеперов» Ранее представитель метрополитена сообщила ТАСС, что в воскресенье вечером движение на участке от станции "Волковская" до "Шушар" было приостановлено из-за проникновения в тоннель "зацеперов" - людей, которые пытаются проехать снаружи поезда, зацепившись за вагон.

Экономика Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».

Политика Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.