Футбол
Sports.ruЧемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Барселону»
Томас Парти
|8′
|18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
|21′
|32′
Жерар Пике
|35%
|Владение мячом
|65%
|80%
|Процент точных передач
|86%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|4
|7
|Фолы
|4
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
8
Сауль
10
Корреа
16
Эррера
5
Парти
6
Коке
7
Феликс
9
Мората
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
24
Фирпо
8
Артур
4
Ракитич
21
Де Йонг
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
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