Футбол

Sports.ruSports.ruЧемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Барселону»

Атлетико — Барселона
0 – 0
Перерыв
Чемпионат Испании
Стадион «Ванда Метрополитано»
Томас Парти
8′
18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
21′
32′
Жерар Пике
2 фото
Чемпионат Испании 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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