«Атлетико» и «Реал» объявили составы на очное мадридское дерби в рамках седьмого тура чемпионата Испании.

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