«Атлетико» и «Реал» озвучили стартовые составы на дерби в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на дерби с «Атлетико»

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