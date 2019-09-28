Футбол
Sportbox.RUАзар выйдет в стартовом составе «Реала» на дерби с «Атлетико»
|40%
|Владение мячом
|60%
|87%
|Процент точных передач
|89%
|1
|Удары в сторону ворот
|1
|–
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|–
|–
|Отборы
|–
|2
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
15
Савич
2
Хименес
12
Лоди
6
Коке
8
Сауль
5
Парти
20
Витоло
7
Феликс
19
Коста
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
6
Начо
15
Вальверде
14
Каземиро
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
7
Азар
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Атлетико» и «Реал» озвучили стартовые составы на дерби в рамках 7-го тура чемпионата Испании.
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