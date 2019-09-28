Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАзар выйдет в стартовом составе «Реала» на дерби с «Атлетико»

Атлетико — Реал
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Испании
Стадион «Ванда Метрополитано»
40%Владение мячом60%
87%Процент точных передач89%
1Удары в сторону ворот1
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
1Офсайды
Угловые
Отборы
2Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
«Атлетико» и «Реал» озвучили стартовые составы на дерби в рамках 7-го тура чемпионата Испании.
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