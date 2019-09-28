Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАтлетико — Реал 0:0 (2-й тайм)

Атлетико — Реал
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат Испании
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
«Атлетико» и «Реал» объявили составы на очное мадридское дерби в рамках седьмого тура чемпионата Испании.
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