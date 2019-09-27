Футбол
Все про Спорт ру«Атлетико» — «Реал» Мадрид: столичное дерби
Предлагаем прогноз на центральный матч дня, в котором 28 сентября «Атлетико» проведет поединок против земляков и главного конкурента в борьбе за медали – «Реала».
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«Битва 500 миллионов». Чьи новички - «Реала» или «Атлетико» - лучше готовы к мадридскому дерби
Sportbox.RU27 сентября в 07:02
«Атлетико Мадрид» - «Реал Мадрид» - прогноз и ставка на матч 7-го тура испанской Примеры
ODDS.ru26 сентября в 06:28
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Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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Американский авианосец военно-морских сил Ronald Reagan попал в китайскую "ловушку", когда проплывал в Южно-Китайском море по пути на Филиппины.
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В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
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Известия 26 сентября в 12:34
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Пулишич расстроен из-за отсутствия игровой практики
Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.
Газета.Ru вчера в 17:21
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Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
Во Всемирный день сердца РИА Новости рассказывает о новых способах лечения инфарктов, которые скоро станут доступны всем.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
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Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
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Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
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В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46
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В центральном матче 11-го тура «Локомотив» обыграл «Зенит» 1:0
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Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
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Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
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Умер великий режиссер Марк Захаров
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Хотя еще в прошлом году появились первые упоминания о готовящейся новинке, а позднее слухи подтвердились еще и патентами, на основе которых даже создавали рендеры.
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Трамп считает, что и.о. главы администрации Белого дома должен был подготовить для американской общественности убедительные разъяснений по этой жалобе и по содержанию разговора лидеров, однако Малвэни с этой задачей не справился.
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Министр заверил, что Украина обязательно запустит официальные пассажирские перевозки от границы с Крымом.
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МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру вчера в 12:18