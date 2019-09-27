Предлагаем прогноз на центральный матч дня, в котором 28 сентября «Атлетико» проведет поединок против земляков и главного конкурента в борьбе за медали – «Реала».

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Политика Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.

Армия и оружие Авианосец США попал в «ловушку» в Южно-Китайском море Американский авианосец военно-морских сил Ronald Reagan попал в китайскую "ловушку", когда проплывал в Южно-Китайском море по пути на Филиппины.

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Происшествия В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29 В субботу, 28 сентября, истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение близ города Злате-Моравце, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Экономика Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг в 42 раза Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с предложением выделить на развитие экспорта услуг 244,9 млрд рублей до 2024 года.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.

Футбол Пулишич расстроен из-за отсутствия игровой практики Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.

Здоровье Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта Во Всемирный день сердца РИА Новости рассказывает о новых способах лечения инфарктов, которые скоро станут доступны всем.

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Политика Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского Национальный союз журналистов Украины возмущен действиями пресс-секретаря президента страны Юлии Мендель и требует от нее извинений за "досадные ситуации".

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Гаджеты Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном появится до конца года Хотя еще в прошлом году появились первые упоминания о готовящейся новинке, а позднее слухи подтвердились еще и патентами, на основе которых даже создавали рендеры.

Политика Трамп нашел виновного в скандале с разговором с Зеленским Трамп считает, что и.о. главы администрации Белого дома должен был подготовить для американской общественности убедительные разъяснений по этой жалобе и по содержанию разговора лидеров, однако Малвэни с этой задачей не справился.

Путешествия Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

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