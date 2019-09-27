Вероятно, определяя коэффициенты на матч испанского столичного дерби, аналитики БК «Лига Ставок» руководствовались, в том числе, результатом недавней встречи команд, в которой «Атлетико» разгромило своих земляков со счетом 7:3. Надо думать, что королевский клуб учел свои ошибки, но пока букмекеры на стороне «Атлетико».

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