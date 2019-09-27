Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Атлетико» – «Реал»: букмекеры оценили шансы мадридских клубов
Вероятно, определяя коэффициенты на матч испанского столичного дерби, аналитики БК «Лига Ставок» руководствовались, в том числе, результатом недавней встречи команд, в которой «Атлетико» разгромило своих земляков со счетом 7:3. Надо думать, что королевский клуб учел свои ошибки, но пока букмекеры на стороне «Атлетико».
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«Атлетико» – «Реал»: бетторы почти одинаково ставят на мадридские клубы
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