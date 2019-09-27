Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Атлетико» – «Реал»: букмекеры оценили шансы мадридских клубов

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
Вероятно, определяя коэффициенты на матч испанского столичного дерби, аналитики БК «Лига Ставок» руководствовались, в том числе, результатом недавней встречи команд, в которой «Атлетико» разгромило своих земляков со счетом 7:3. Надо думать, что королевский клуб учел свои ошибки, но пока букмекеры на стороне «Атлетико».
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