Вероятно, определяя коэффициенты на матч испанского столичного дерби, аналитики БК «Лига Ставок» руководствовались, в том числе, результатом недавней встречи команд, в которой «Атлетико» разгромило своих земляков со счетом 7:3. Надо думать, что королевский клуб учел свои ошибки, но пока букмекеры на стороне «Атлетико».

Все про Спорт ру

Политика Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении.

Здоровье Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.

Политика В Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.

Политика Демократы США намерены получить записи бесед Трампа и Путина Демократы в Конгрессе США намерены узнать темы бесед американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Происшествия Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Происшествия В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.

Армия и оружие Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.

Армия и оружие Военные самолёты США провели разведку у берегов Крыма Возле берегов Крыма были замечены самолёты американских ВМС. Информацию об этом распространил мониторинговый проект PlaneRadar.

Футбол Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Экономика США сами подтолкнули Россию к дедолларизации Неожиданные последствия санкций По мнению СВNС, Вашингтон самостоятельно подтолкнул Москву к избавлению от своей валюты, попробовав задушить экономику России с помощью доллара.

Политика Пушков прокомментировал высказывания Зеленского о Меркель Российский сенатор Алексей Пушков высказал на своей странице в Twitter критические замечания по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес своих коллег – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Происшествия В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход "По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КІА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.

Футбол Фанаты «Спартака» скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова Болельщики московского "Спартака" освистали главного тренера команды Олега Кононова перед встречей 11-го тура Премьер-лиги дома с "Оренбургом".

Происшествия Щенок питбуля погиб, спасая детей от ядовитой змеи Восьмимесячный питбуль по кличке Зевс спас детей своих хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни.

Политика NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.

Политика В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье.

Политика У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги» Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.

Политика Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.