Лига чемпионов
ODDS.ruАтлетико — Ювентус 1:2 (2-й тайм)
|15′
Блез Матюиди
|48′
Хуан Гильермо Куадрадо
Тома Лемар
Анхель Корреа
|60′
|65′
Блез Матюиди
|69′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
Стефан Савич
|70′
|71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Томас Парти
Эктор Эррера
|76′
Ренан Аугусто Лоди дос Сантос
Витоло
|76′
|46%
|Владение мячом
|54%
|86%
|Процент точных передач
|91%
|5
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|4
|6
|Отборы
|6
|9
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
15
Савич
2
Хименес
20
Витоло
6
Коке
16
Эррера
8
Сауль
10
Корреа
7
Феликс
19
Коста
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
16
Куадрадо
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
21
Игуаин
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетико» и «Ювентус» пересеклись на стадии 1\8 финала. Команда Диего Симеоне дома обыграла «Юве» со счетом 0:2, но вот в гостях испанцы были наказаны рассердившимся Криштиану - португалец записал на свой счет хэт-трик и вывел итальянцев в следующую стадию турнира.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
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