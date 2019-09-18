Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ruАтлетико — Ювентус 1:2 (2-й тайм)

Атлетико — Ювентус
1 – 2
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ванда Метрополитано»
15′
Блез Матюиди
48′
Хуан Гильермо Куадрадо
Тома Лемар
Анхель Корреа
60′
65′
Блез Матюиди
69′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
Стефан Савич
70′
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Томас Парти
Эктор Эррера
76′
Ренан Аугусто Лоди дос Сантос
Витоло
76′
«Атлетико» и «Ювентус» пересеклись на стадии 1\8 финала. Команда Диего Симеоне дома обыграла «Юве» со счетом 0:2, но вот в гостях испанцы были наказаны рассердившимся Криштиану - португалец записал на свой счет хэт-трик и вывел итальянцев в следующую стадию турнира.
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