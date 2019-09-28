«Атлетико» и «Реал» разошлись миром в матче 7-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0. «Атлетико» набрал 14 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Испании.

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Транспорт В Петербурге возведут еще один мост через Неву Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.

Гаджеты Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Футбол Смолов грубо ответил Шатову в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит» Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единоборства Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом В Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) состоялся поединок Расула Мирзаева и Шамиля Шахбулатова, который закончился уже в первом раунде нокаутом Мирзаева.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Теннис Шарапова встретилась в Италии с Сафиным Российская теннисистка Мария Шарапова в Италии встретилась в Италии с соотечественником Маратом Сафиным.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Политика Около половины американцев выступают за импичмент Трампу Чуть меньше половины опрошенных американцев (47%) одобряют идею импичмента президенту США Дональду Трампу.

Шоу-бизнес Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.

Происшествия В США неизвестный мужчина напал с ножом на людей в торговом центре Пять человек пострадали в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, в торговом центре в Балтиморе штата Мэриленд (США).

Происшествия Нападающий «Рейнджерс» Дефо попал в аварию после матча Форвард «Рейнджерс» Джермейн Дефо стал участником ДТП после игры 7-го тура чемпионата Шотландии против «Абердина».

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Здоровье Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.

Футбол Футболисты «Монако» разгромили «Брест» В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом".

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Армия и оружие Сирия потребовала вывода всех иностранных войск со своей территории Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Экономика Минфин представил проект бюджета на ближайшие три года Минфин представил проект российского бюджета на ближайшие три года — на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Здоровье Названы смертельные дозы обычных продуктов Даже обычная вода вызовет летальный исход, если выпить ее слишком много. Считается, что смертельная доза – 6 литров.