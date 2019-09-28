Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
«Атлетико» и «Реал» разошлись миром в матче 7-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0. «Атлетико» набрал 14 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Испании.
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