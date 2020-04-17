Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУЕФА наградит «Атлетико» путевкой в Лигу чемпионов

Перед паузой в чемпионате команда занимала шестое место, дающее право на участие лишь в Лиге Европы. В случае полной остановки сезона в Испании руководство УЕФА планирует наградить «Атлетико» путевкой в Лигу чемпионов.
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СМИ: «Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ-2020/21

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УЕФА наградит «Атлетико» путевкой в Лигу чемпионов

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СМИ: УЕФА готов допустить «Атлетико» к следующему сезону ЛЧ с 6-го места в Ла Лиге

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