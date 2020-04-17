В Испании рассматривают вариант отмены оставшейся части сезона. В этом случае без Лиги чемпионов может остаться мадридский "Атлетико", который перед приостановкой футбольных соревнований выбил из главного клубного турнира Европы его чемпиона, английский "Ливерпуль".

«Атлетико» не попадет в ЛЧ в случае отмены сезона в Испании

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