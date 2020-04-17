Коронавирус
Газета.Ru«Атлетико» не попадет в ЛЧ в случае отмены сезона в Испании
В Испании рассматривают вариант отмены оставшейся части сезона. В этом случае без Лиги чемпионов может остаться мадридский "Атлетико", который перед приостановкой футбольных соревнований выбил из главного клубного турнира Европы его чемпиона, английский "Ливерпуль".
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В Испании предлагают определить участников еврокубков по нынешней таблице, если сезон не доиграют
Спорт-Экспрессвчера в 09:17
В Испании определены участники еврокубков на случай, если сезон завершится досрочно
Чемпионатвчера в 09:47
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Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Глава города Данилов Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в своем частном доме вместе с супругой в ночь на 17 апреля, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:39
Здоровье
Российские власти разрешили лечить коронавирус китайским препаратом
Правительство РФ дало разрешение использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Страна Советов on-line 03:56
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области
В Саратовской области скончался четвертый пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Саратов 24 08:37
Здоровье
Медики Покровской больницы жалуются Беглову и Литвиненко
Работники больницы жалуются на проблемы, вызванные отсутствием координации между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором.
МР7.ру вчера в 17:40
Армия и оружие
Армия РФ получила одну из самых мощных пушек в мире
Армия РФ получила одну из самых мощных пушек в мире.
Актуальные Новости вчера в 07:32
Недвижимость
Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин добавил, что в рамках этой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья класса комфорт по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Профиль вчера в 10:35
Политика
Путин обязал двух губернаторов отчитаться из-за коронавируса
Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом, и губернаторы этих регионов должны отчитаться по ней, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах.
РБК 09:06
Экономика
Банк России исключил мораторий на снятие вкладов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила мораторий на снятие банковских вкладов населения.
Вести.Ru 05:47
Общество
Жителям Японии раздадут по 100 тысяч иен из-за пандемии коронавируса
Правительство Японии раздаст жителям по 100 тысяч иен (926 долларов США) в качестве меры поддержки из-за ситуации с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.
Общественное телевидение России 05:10
Общество
Владимир Уйба объяснил, почему Коми оказалась первой по коронавирусу
Относительно больничных очагов заболевания руководитель региона отметил следующее.
Комиинформ 05:06
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Экономика
Старт вечерних торгов на Московской бирже перенесли на 22 июня
Московская биржа перенесла старт вечерних торгов на рынке акций на 22 июня. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
ТАСС 08:08
Общество
Трамп представил план выхода США из карантина
«Моя администрация разработала новые федеральные указания, которые позволят губернаторам поэтапно «открывать» их штаты»,- заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что одни штаты «откроются» раньше других.
Expert.ru 03:34
Происшествия
В Подмосковье на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 завели дело
В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.
РИА Новости 09:13
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Политика
В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.
RT на русском 08:58
Наука
В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов
Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily.
ИА Красная Весна вчера в 17:12
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Экономика
Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля
Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом.
Новый мир 00:00
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции
Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33
Футбол
Аршавин: Канчельскис дал дорогу великому Бекхэму
Самое главное, что как только в «МЮ» появился Дэвид Бекхэм, россиянин уступил дорогу молодому спортсмену и уехал в «Эвертон».
ГЛАС.RU 15 апреля в 23:03
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии
Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19".
Российская газета 07:19
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59