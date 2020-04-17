Коронавирус
Газета.Ru«Атлетико» не попадет в ЛЧ в случае отмены сезона в Испании
В Испании рассматривают вариант отмены оставшейся части сезона. В этом случае без Лиги чемпионов может остаться мадридский "Атлетико", который перед приостановкой футбольных соревнований выбил из главного клубного турнира Европы его чемпиона, английский "Ливерпуль".
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В Испании определены участники еврокубков на случай, если сезон завершится досрочно
Чемпионатвчера в 09:47
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:09, Ашберн
Общество
Хабиров доложил Путину о мерах, принимаемых в борьбе с коронавирусом
Глава РБ доложил Владимиру Путину о мерах, принимаемых в Башкортостане для противодействия распространению КОВИД-19.
Панорама (Благовещенск) 13:55
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa 17:34
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Авто
В 50-летний юбилей на АвтоВАЗе вспомнили свой первый автомобиль
Первый серийный автомобиль был произведен на АвтоВАЗе 50 лет назад 19 апреля 1970 года, им стал седан ВАЗ-2101 «Жигули», 17 апреля сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 14:07
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Происшествия
ФСБ задержала замглавы Хакасии при получении взятки
Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова во время получения им взятки в размере 2 млн рублей.
Газета.Ru 22:39
Футбол
Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны»
Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Под его руководством клуб в общей сложности выиграл 14 трофеев.
Матч ТВ 22:58
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Киберспорт
Virtus.pro сыграет в финале верхней сетки ESL One Los Angeles 2020
Virtus.pro обыграла Team Spirit в первом матче верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2. Коллектив Алексея «Solo» Березина победил со счетом 2:0 и прошел в финал виннеров.
Спорт-Экспресс 14:54
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории.
Газета.Ru 21:25
Игры
Разработчики GTA стали меньше работать
По словам топ-менеджера Rockstar Дженнифер Колбе, руководство компании полностью переосмыслило подход к планированию сроков разработки новых проектов.
Evo-rus.com вчера в 03:56
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 07:38
Общество
Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Общество
Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия
Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета вчера в 13:24
Хоккей
Агент Мозякина: «Переговоры с „Металлургом“ продолжаются»
Агент нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов в интервью «СЭ» отметил, что вариант, при котором форвард останется в уральском клубе, еще существует.
Спорт-Экспресс вчера в 08:05
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru 07:32
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 01:10
Общество
Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности
Строительство в Московской области будет возобновлено при первой же возможности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 14:56