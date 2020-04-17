Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Атлетико» не попадет в ЛЧ в случае отмены сезона в Испании

В Испании рассматривают вариант отмены оставшейся части сезона. В этом случае без Лиги чемпионов может остаться мадридский "Атлетико", который перед приостановкой футбольных соревнований выбил из главного клубного турнира Европы его чемпиона, английский "Ливерпуль".
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Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе

Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
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Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

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Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

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Авто

В 50-летний юбилей на АвтоВАЗе вспомнили свой первый автомобиль

Первый серийный автомобиль был произведен на АвтоВАЗе 50 лет назад 19 апреля 1970 года, им стал седан ВАЗ-2101 «Жигули», 17 апреля сообщает пресс-служба автопроизводителя.
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Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
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Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

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Общество

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Известия 09:30
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ФСБ задержала замглавы Хакасии при получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова во время получения им взятки в размере 2 млн рублей.
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Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны»

Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Под его руководством клуб в общей сложности выиграл 14 трофеев.
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Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку ради роли в кино

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

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Virtus.pro обыграла Team Spirit в первом матче верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2. Коллектив Алексея «Solo» Березина победил со счетом 2:0 и прошел в финал виннеров.
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Общество

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Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Евгения Уралова

Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
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Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
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