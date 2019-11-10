Окончательный счёт в концовке матча установил Коке с передачи Диего Косты. «Атлетико», набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — на 19-м месте.

«Атлетико» обыграл «Эспаньол» и вышел на третье место в Примере

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