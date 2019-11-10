Окончательный счёт в концовке матча установил Коке с передачи Диего Косты. «Атлетико», набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — на 19-м месте.

«Атлетико» обыграл «Эспаньол» и вышел на третье место в Примере

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.

Происшествия Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.

Здоровье Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.

Общество Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Армия и оружие В минобороны Украины заявили о планах отменить призыв в армию Правительство Украины движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональных вооруженных сил по стандартам НАТО.

Политика Президент Боливии объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.

Теннис Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Политика В Испании начались парламентские выборы В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Авто Эксперты рассказали о правилах поведения при отказе тормозов Эксперты по выживанию рассказали, что нужно делать в случае внезапной поломки тормозной системы.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Происшествия Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.

Происшествия На Украине убили адвоката по делу Вороненкова На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.