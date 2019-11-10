Футбол
Чемпионат«Атлетико» обыграл «Эспаньол» и вышел на третье место в Примере
|18′
Налдо Перейра
Дидак Вила
|38′
Серхи Дардер
Анхель Корреа
|45′+1′
|45′+4′
Налдо Перейра
Альваро Мората
|58′
|59′
У Лэй
Виктор Кампусано
Сауль Ньигес
|60′
|64′
Виктор Кампусано
|72′
Виктор Санчес
Оскар Мелендо
Витоло
Тома Лемар
|75′
Альваро Мората
Диего Коста
|80′
Томас Парти
|85′
Анхель Корреа
Маркос Льоренте
|89′
Коке
|90′+2′
|52%
|Владение мячом
|48%
|75%
|Процент точных передач
|71%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|2
|17
|Отборы
|14
|11
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
8
Сауль
6
Коке
16
Эррера
5
Парти
11
Лемар
14
Льоренте
19
Коста
13
Лопес
17
Вила
20
Эспиноса
15
Лопес
34
Гомез
14
Мелендо
21
Рока
16
Лопес
31
Кампусано
9
Феррейра
10
Дардер
Эспаньол
Расстановка 3‑4‑3
Окончательный счёт в концовке матча установил Коке с передачи Диего Косты. «Атлетико», набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — на 19-м месте.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:05, Вашингтон
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