Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Атлетико» обыграл «Эспаньол» и вышел на третье место в Примере

Атлетико — Эспаньол
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
18′
Налдо Перейра
Дидак Вила
38′
Серхи Дардер
Анхель Корреа
45′+1′
45′+4′
Налдо Перейра
Альваро Мората
58′
59′
У Лэй
Виктор Кампусано
Сауль Ньигес
60′
64′
Виктор Кампусано
72′
Виктор Санчес
Оскар Мелендо
Витоло
Тома Лемар
75′
Альваро Мората
Диего Коста
80′
Томас Парти
85′
Анхель Корреа
Маркос Льоренте
89′
Коке
90′+2′
Окончательный счёт в концовке матча установил Коке с передачи Диего Косты. «Атлетико», набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — на 19-м месте.
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