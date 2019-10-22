Лига чемпионов

Говорит МоскваГоворит Москва«Атлетико» победил «Байер» в матче Лиги чемпионов

Атлетико — Байер
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Хосе Мария Хименес
Марио Эрмосо
15′
38′
Карим Бельараби
Коке
54′
Анхель Корреа
Тома Лемар
62′
Коке
Альваро Мората
70′
76′
Кай Хавертц
Паулиньо
Альваро Мората
78′
84′
Керем Демирбай
Лукас Аларио
90′+2′
Свен Бендер
Александар Драгович
«Атлетико» занимает первое место в группе D, набрав 7 очков после трёх матчей. «Байер» на последней строчке, не сумев набрать ни одного балла.
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